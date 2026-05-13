Λίβανος: Δύο ισραηλινά πλήγματα εναντίον αυτοκινητόδρομου νότια της Βηρυτού

Δύο ξεχωριστά ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο σήμερα δύο οχήματα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με τον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, μετέδωσε λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τα δύο πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Τζίγε, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI χωρίς να αναφέρεται σε θύματα.

Φωτογράφος του AFP είδε ένα απανθρακωμένο όχημα στη μέση του αυτοκινητόδρομου και διασώστες να μεταφέρουν ένα πτώμα.

Το Σάββατο δύο αντίστοιχα πλήγματα είχαν στόχο δύο οχήματα στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, στο ίδιο σημείο.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τον Λίβανο, παρά την εκεχειρία, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη Χεζμπολάχ.

Χθες 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Αυτοί προστίθενται στους 380 ανθρώπους που έχουν ήδη σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα εντολή εκκένωσης που αφορά έξι χωριά στην περιοχή της Τύρου ενόψει νέων πληγμάτων.

Στο μεταξύ Λίβανος και Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο Πέμπτη στην Ουάσινγκτον σε έναν τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η Χεζμπολάχ, που εξακολουθεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που βρίσκονται στον νότιο Λίβανο, είναι αντίθετη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Χθες ο επικεφαλής της Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε ότι «θα μετατρέψουμε τη μάχη σε κόλαση για το Ισραήλ».

Από τις 2 Μαρτίου, που η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, τουλάχιστον 2.882 άνθρωποι – ανάμεσά τους 200 παιδιά-έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ