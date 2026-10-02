«Σούπερ Παππούς 2026»: Η χαρά της ζωής δεν έχει ηλικία

Για εκατοντάδες συνταξιούχους στη μετασοβιετική Γεωργία, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Catharsis Charity Home έχει γίνει ένας χώρος όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να ξαναζήσουν τη νιότη τους μέσα από έναν ετήσιο διαγωνισμό ταλέντων, στον οποίο αναδεικνύονται ο κορυφαίος παππούς και η κορυφαία γιαγιά της χρονιάς.

Οι διαγωνιζόμενοι, όλοι άνω των 70 ετών, διεκδικούν ένα χρηματικό έπαθλο ενώ παράλληλα ελπίζουν να αποτελέσουν έμπνευση για τις νεότερες γενιές, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Ο διαγωνισμός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συνταξιούχων της πρωτεύουσας της Γεωργίας.

Φέτος, η εκδήλωση περιλάμβανε 20 καλλιτεχνικά νούμερα, που παρουσιάστηκαν από γιαγιάδες και παππούδες με διαφορετικά επίπεδα καλλιτεχνικής ικανότητας. Φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, πολλοί παρουσίασαν γεωργιανούς παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές συγκίνησης και αποσπώντας άφθονο χειροκρότημα.

Η νεότερη διαγωνιζόμενη φέτος ήταν 70 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 89 ετών.

Εκτός από διάφορα δώρα από χορηγούς, οι νικητές του διαγωνισμού έλαβαν περίπου 340 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι έλαβαν 102 ευρώ. Ωστόσο, όπως δήλωσαν αρκετοί, το χρηματικό έπαθλο ήταν δευτερεύον.

Ο 80χρονος Τζεμάλ Μπαντσάντζε, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο «Σούπερ Παππούς 2026» δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε περισσότερο από το χειροκρότημα που απέσπασε παρά από το χρηματικό έπαθλο.

«Είμαι σε εξαιρετική διάθεση. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο ευγνωμοσύνη να εκφράσω», είπε χαμογελώντας, αποδεικνύοντας πως η διάθεση για ζωή, δημιουργία και διασκέδαση δεν έχει ηλικία.