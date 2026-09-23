Σκηνές τρόμου σε ταυρομαχία: Ταύρος πηδάει στις κερκίδες

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αρένα της Ισπανίας, όταν ένας ταύρος μισού τόνου, στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τον ταυρομάχο που τον απέφευγε, πήδηξε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη και βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στις κερκίδες.Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές.