LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Φόνοι στο Καμπαναριό 2 - Πρεμιέρα

Φόνοι στο Καμπαναριό 2 - Πρεμιέρα

21:00
ALPHA NEWS

Σκηνές τρόμου σε ταυρομαχία: Ταύρος πηδάει στις κερκίδες

ΔΙΕΘΝΗ
23/09/2026 19:03
Σκηνές τρόμου σε ταυρομαχία: Ταύρος πηδάει στις κερκίδες
Σκηνές τρόμου σε ταυρομαχία AP Photo/Miguel Oses

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αρένα της Ισπανίας, όταν ένας ταύρος μισού τόνου, στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τον ταυρομάχο που τον απέφευγε, πήδηξε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη και βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στις κερκίδες.Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης