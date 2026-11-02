Συναγερμός σε πτήση της Wizz Air για βόμβα

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια, έπειτα από απειλή για βόμβα που έγινε γνωστή, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ωστόσο, η απειλή οδήγησε στην αλλαγή πορείας και την εκτροπή του προς τη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ουγγαρίας, Ρομούλους Ρουζίν-Σέντι, μαχητικό αεροσκάφος Gripen απογειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Αποστολή του ήταν να συνοδεύσει την πτήση μέχρι την ασφαλή προσγείωσή της στο ουγγρικό αεροδρόμιο.

Έλεγχοι σε αεροσκάφος και επιβάτες

Η Wizz Air επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Liszt Ferenc της Βουδαπέστης.

Μετά την προσγείωση, οδηγήθηκε σε ειδικά καθορισμένη θέση. Εκεί αστυνομικοί και αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τους απαραίτητους ελέγχους στο αεροσκάφος και στους επιβάτες.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της απειλής.