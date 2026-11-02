Αγία Σοφία: Ανοίγουν οι κρυφοί χώροι κάτω από το μνημείο

Ένα διαφορετικό κομμάτι της Αγίας Σοφίας ετοιμάζεται να γνωρίσει το κοινό στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για υπόγειους χώρους κάτω από το ιστορικό μνημείο, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμοι στους επισκέπτες.

Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, παρουσιάζοντας την πορεία των εργασιών αποκατάστασης.

Όπως ανακοίνωσε, αρχικά θα δοθεί πρόσβαση στους δημοσιογράφους, ώστε να παρουσιάσουν τα ευρήματα. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται να ανοίξουν και για το ευρύ κοινό, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Εργασίες με αυστηρή επιστημονική επίβλεψη

Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη χαρακτηρίζονται από τον Τούρκο υπουργό, ως οι πιο εκτεταμένες στη σύγχρονη ιστορία του μνημείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση, συντήρηση και ενίσχυση της κατασκευής. Όλα γίνονται υπό την επίβλεψη ειδικής επιστημονικής επιτροπής.

Ο Ερσόι υποστήριξε μάλιστα ότι η έκταση των παρεμβάσεων συγκρίνεται με σημαντικά έργα που είχαν πραγματοποιηθεί την εποχή του αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της αρχικής αρχιτεκτονικής και της στατικής ασφάλειας του κτιρίου. Παράλληλα, η Αγία Σοφία εξακολουθεί να λειτουργεί ως χώρος λατρείας και να υποδέχεται επισκέπτες.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αναμένεται να προσθέσουν ένα νέο κεφάλαιο στην περιήγηση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης.