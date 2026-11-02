Κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» ψυγεία σούπερ μάρκετ σε έξι χώρες

Συναγερμός έχει σημάνει σε έξι ευρωπαϊκές χώρες μετά από κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας συστήματα ψύξης σε δεκάδες σούπερ μάρκετ. Ψυγεία και καταψύκτες άρχισαν να ανεβάζουν θερμοκρασία, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες τροφίμων να καταλήξουν στα απορρίμματα.

Το περιστατικό επηρέασε καταστήματα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Εσθονία. Μόνο στις αλυσίδες Delhaize, περίπου 40 καταστήματα σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο αντιμετώπισαν προβλήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Sabcobel, που κατασκευάζει μέρος του εξοπλισμού ψύξης, οι επιτιθέμενοι έθεσαν τους εξατμιστές των μονάδων σε λειτουργία απόψυξης. Έτσι, αντί να διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες, τα ψυγεία άρχισαν να ζεσταίνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ένδειξη έφτασε ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sabcobel, Stephan Moelans, επιβεβαίωσε στο βελγικό πρακτορείο Belga ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Όπως ανέφερε, συνεργεία εργάζονταν όλη τη νύχτα και το πρωί για να αποσυνδέσουν τις επηρεασμένες μονάδες από το δίκτυο.

Μεγάλες απώλειες για τα καταστήματα

Οι οικονομικές ζημιές είναι ήδη σημαντικές. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ χρειάστηκε να καταστραφούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καταστήματος Delhaize στο Hoeilaart του Βελγίου, όπου η αξία των προϊόντων που χάθηκαν υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ. Το ποσό δεν περιλαμβάνει τις πρόσθετες απώλειες από το προσωρινό κλείσιμο του καταστήματος.

Προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες αλυσίδες. Η Carrefour ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν 15 καταστήματά της στο Βέλγιο, ενώ πέντε καταστήματα του ομίλου Colruyt αντιμετώπισαν επίθεση στα συστήματα ψύξης.

Στη Σουηδία, περιστατικά αναφέρθηκαν σε καταστήματα ICA και Coop. Συνολικά, επτά από τα περίπου 800 καταστήματα Coop επηρεάστηκαν, με την εταιρεία να δηλώνει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Στην Ιρλανδία, η κυβερνοεπίθεση έπληξε 13 σούπερ μάρκετ SuperValu. Στην Ολλανδία, τουλάχιστον 17 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων κρεοπωλεία και μικρά καταστήματα, αντιμετώπισαν αντίστοιχο πρόβλημα. Περιστατικό καταγράφηκε και σε σούπερ μάρκετ Selver στην Εσθονία.

Είχε προηγηθεί αντίστοιχο χτύπημα στη Γαλλία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η μέθοδος θυμίζει κυβερνοεπίθεση που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο στη Γαλλία, πλήττοντας εκατοντάδες σούπερ μάρκετ.

Η Sabcobel υποστηρίζει ότι μετά το προηγούμενο περιστατικό είχε ξεκινήσει προσπάθεια θωράκισης των συστημάτων. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της, δεν αρκούν οι αναβαθμίσεις λογισμικού. Απαιτούνται και φυσικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό.

Οι αρχές κυβερνοασφάλειας του Βελγίου και της Σουηδίας παρακολουθούν την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.