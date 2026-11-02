Υεμένη: 7 τραυματίες από βομβαρδισμούς στη Χοντάιντα

Τουλάχιστον επτά άμαχοι τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές υπό τη Σαουδική Αραβία στην επαρχία Χοντάιντα της Υεμένης, νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα σε προκυμαία του λιμανιού Ρας Ίσα, το μεγαλύτερο στην επαρχία Χοντάιντα.

Άλλοι τρεις πολίτες τραυματίστηκαν σε επιδρομή που είχε στόχο πρατήριο της Πετρελαϊκής Επιχείρησης της Υεμένης, στην περιοχή Μπατζίλ, επίσης στην επαρχία Χοντάιντα.

Η Χοντάιντα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι αντάρτες. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι υπό τον έλεγχό τους, το οποίο αποτελεί βασική πύλη εισόδου για τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, στο λιμάνι Ρας Ίσα, στο βόρειο τμήμα της πόλης, γίνεται η εισαγωγή και αποθήκευση καυσίμων.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται ενώ ο πόλεμος στην Υεμένη βρίσκεται ξανά σε φάση έντασης. Η σύγκρουση ανάμεσα στους Χούθι και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, την οποία στηρίζει το Ριάντ, ξεκίνησε το 2014.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο. Η Υεμένη, το φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.