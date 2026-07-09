Σίγησε η θρυλική φωνή της Μπόνι Τάιλερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ποπ μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1980.

Σύμφωνα με το BBC, η Μπόνι Τάιλερ πέθανε το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας.

Η Τάιλερ γνώρισε παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 1980, με τραγούδια που έμειναν διαχρονικά, όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero», τα οποία την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της εποχής.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και τις δυνατές ερμηνείες της, η Μπόνι Τάιλερ άφησε το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, με μια καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες.