Μπαχρέιν: Εκρήξεις στην Μανάμα
Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.
Ωστόσο, για tρίτη φορά, είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα, οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού, λίγες ώρες, μετά τις νυχτερινές ιρανικές επιθέσεις, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.
To υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ», ανέφερε, ότι: «Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες του συναγερμού. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο».
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