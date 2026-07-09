Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπέλυσαν τη νύχτα, νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Από την Πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφεραν, ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι νέοι βομβαρδισμοί, έγιναν «ως αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα», ανέφερε μέσω του Truth Solcial, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, το Ιράν, πρόκειται να προχωρήσει στην επιβολή τελών, για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα «Χ», το μεικτό διοικητήριο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), ανέφερε, ότι έπληξε «κατά προσέγγιση ενενήντα στόχους» στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και drones.

Ωστόσο, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, είπε, ότι το στενό του Ορμούζ «δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», όχι με αμερικανικές απειλές».

«Η Αμερική ακόμα να μάθει, πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων, δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.