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Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ
09/07/2026 11:04
Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη
PHOTO/AP - Charlie-Riedel

O Ιούνιος του 2026, καταγράφηκε, ως ο πιο ζεστός στα χρονικά, στη Δυτική Ευρώπη, και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για το κλίμα “Copernicus».

Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη, έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, που σημαίνει, ότι ήταν κατά 3 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Αυτό σημαίνει, ότι καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ,  που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την έκθεση του Copernicus.

Ο Ιούνιος του 2026, σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν, κατά 1,39 βαθμούς, θερμότερος, σε σύγκριση με τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής περιόδου (1850- 1900), όπως αναφέρει το Copernicus.

Εν τω μεταξύ, ο φετινός Ιούνιος, ήταν ο δεύτερος, που έχει καταγραφεί , τόσο συνολικά στην Ευρώπη, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

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