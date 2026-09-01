Σε σχέση με φοιτητή 20 χρόνια νεότερό της η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν

Σε σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή, 20 χρόνια νεότερό της, φέρεται να βρίσκεται η 42χρονη Τιφέν Οζιέρ, κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.Η Οζιέρ, την οποία η πρώτη κυρία της Γαλλίας απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ Λουί Οζιέρ, εμφανίζεται σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ο 22χρονος Αντουάν Λεκόμτ, σε τρυφερές στιγμές μαζί του κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 42χρονη δικηγόρος και ο νεαρός φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στη βορειοδυτική Γαλλία.

Εκεί, ο Λεκόμτ εργαζόταν ως εκπαιδευτής kitesurfing και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρέδωσε μαθήματα στην Οζιέρ. Η γνωριμία τους φαίνεται πως εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί στη συνέχεια κοινές εμφανίσεις και ταξίδια.