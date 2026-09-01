Τούπακ Σακούρ: 30 χρόνια μετά

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το όνομα του Τούπακ Σακούρ ήταν συνδεδεμένο όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της hip-hop. Μια δολοφονία που έμεινε για χρόνια χωρίς απαντήσεις, γέννησε αμέτρητες θεωρίες και άφησε ένα ερώτημα να αιωρείται: ποιος σκότωσε τον άνθρωπο που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ράπερ όλων των εποχών;

Τώρα, σχεδόν 30 χρόνια μετά, η υπόθεση έχει πλέον ετυμηγορία.

Ο 63χρονος Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος στο Λας Βέγκας για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη στην υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή από το 1996.

Η ιστορία είχε ξεκινήσει τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996. Ο Τούπακ βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον. Λίγο αργότερα, ενώ επέβαινε σε BMW μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Νάιτ, ένα λευκό Cadillac πλησίασε στο φανάρι και οι επιβάτες του άνοιξαν πυρ. Ο Νάιτ τραυματίστηκε, όμως ο Τούπακ δέχθηκε σοβαρά τραύματα. Έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Πίσω από την επίθεση, σύμφωνα με την εισαγγελία, βρισκόταν ο Ντέιβις. Η δολοφονία φέρεται να ήταν πράξη εκδίκησης, μετά τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Ορλάντο «Baby Lane» Άντερσον, από τον Τούπακ και μέλη της παρέας του, λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ντέιβις οργάνωσε την επίθεση και έδωσε το όπλο στον άνθρωπο που πυροβόλησε.

Και μπορεί ο ίδιος να μην πάτησε τη σκανδάλη, όμως οι ένορκοι έκριναν ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της δολοφονίας. Καθοριστικό ρόλο στη δίκη έπαιξαν και οι δικές του δηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σε συνεντεύξεις, αλλά και στα απομνημονεύματά του, ο Ντέιβις είχε μιλήσει για τη συμμετοχή του στην επίθεση. Αργότερα, ωστόσο, ανακάλεσε και υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του ήταν υπερβολές ή μυθοπλασία με στόχο το κέρδος και τη δημοσιότητα.

Για χρόνια, η υπόθεση έμοιαζε να έχει χαθεί στη λήθη. Ο φάκελος παρέμενε ουσιαστικά ανοιχτός, ενώ ο θάνατος του Τούπακ τροφοδοτούσε αδιάκοπα θεωρίες και εικασίες. Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε όταν οι δημόσιες δηλώσεις του Ντέιβις και τα απομνημονεύματά του έδωσαν νέα στοιχεία στις αρχές. Το 2023 συνελήφθη και τελικά οδηγήθηκε σε δίκη.

Σήμερα, η φωνή του Τούπακ εξακολουθεί να ακούγεται μέσα από τα τραγούδια του. Μια καριέρα που κράτησε μόλις λίγα χρόνια, αλλά ήταν αρκετή για να τον μετατρέψει σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Τριάντα χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ στο Λας Βέγκας, μια από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες δολοφονίες της μουσικής ιστορίας έχει πλέον έναν ένοχο.

Η αυλαία έπεσε στη δικαστική αίθουσα. Όμως ο μύθος του Τούπακ Σακούρ παραμένει ζωντανός.