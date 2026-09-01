Το φετινό, το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη Βρετανία
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Βρετανία, καταγράφηκε το θερμότερο καλοκαίρι, από το 1884, χρονιά, που ξεκίνησαν να γίνονται οι σχετικές καταγραφές.
Η μέση θερμοκρασία των 16,5 βαθμών Κελσίου, σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις