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Το φετινό, το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη Βρετανία

ΔΙΕΘΝΗ
01/09/2026 15:54
Το φετινό, το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη Βρετανία
PHOTO/AP - Charlie-Riedel

Όπως  ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Βρετανία, καταγράφηκε το θερμότερο καλοκαίρι, από το 1884, χρονιά, που ξεκίνησαν να γίνονται οι σχετικές καταγραφές.

Η μέση θερμοκρασία των 16,5 βαθμών Κελσίου, σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί για δεύτερη συνεχή χρονιά.

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