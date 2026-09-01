Το φετινό, το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη Βρετανία

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Βρετανία, καταγράφηκε το θερμότερο καλοκαίρι, από το 1884, χρονιά, που ξεκίνησαν να γίνονται οι σχετικές καταγραφές.

Η μέση θερμοκρασία των 16,5 βαθμών Κελσίου, σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί για δεύτερη συνεχή χρονιά.