Τρόμος στην Times Square – Γυναίκα μαχαίρωσε και σκότωσε περαστικό

Τον τρόμο σκόρπισε μία γυναίκα στην Times Square η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο περαστικούς, σκότωσε έναν εξ αυτών και έβαλε τέλος στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 49χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Η γυναίκα χτες το μεσημέρι βρισκόταν στο δημοφιλές σημείο και κρατούσε τσάντα γνω στής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η 49χρονη έβγαλε από μέσα μαχαίρι και άρχισε να απειλεί περαστικούς. Πρώτα επιτέθηκε σε έναν 68χρονο τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια επιτέθηκε σε μία 32χρονη τραυματίζοντάς την επίσης στην κοιλιά.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να την πείσουν να παραδώσει τα μαχαίρια για 4 ολόκληρα λεπτά.

Σύμφωνα με όσα λένε αυτόπτες μάρτυρες, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ, είδος μη θανατηφόρου μέσου καταστολής που προκαλεί ηλεκτροσόκ. Ωστόσο, η 49χρονη κινήθηκε εναντίον τους και εκείνοι την πυροβόλησαν δύο φορες τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Και οι δύο τραυματίες , η 32χρονη και ο 68χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.