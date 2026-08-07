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Φέλιξ: Ο γάτος που επέζησε 37 ημέρες κάτω από ερείπια

ΔΙΕΘΝΗ
07/08/2026 12:54
Φέλιξ: Ο γάτος που επέζησε 37 ημέρες κάτω από ερείπια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM ECONEWSES

Ένας τετράποδο οικόσιτο ζώο, ο «Φέλιξ», είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, από τους ισχυρούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου 2026 στην Βενεζουέλα.

Κατάφερε να γίνει σύμβολο ελπίδας, μιας και ο συγκεκριμένος γάτος, έμεινε για 37 ημέρες, εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια, μέχρι τα συνεργεία διάσωσης, προς μεγάλη τους έκπληξη, να τον εντοπίσουν ζωντανό.

Χρησιμοποίησαν τροφή, προκειμένου να τον δελεάσουν και να τον πλησιάσουν, μέχρι που ο «Φέλιξ», βγήκε από την κρυψώνα του, πολύ εξαντλημένος.

 

 

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