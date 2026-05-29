Ρωσικό drone: Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ρουμανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε, με γραπτή ανακοίνωσή της, την συμπαράστασή της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ρουμανίας, μετά τον τραυματισμό δυο πολιτών από ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

Πιο αναλυτικά, στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Την περασμένη νύχτα ένα ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην Ρουμανία τραυματίζοντας δυο ανθρώπους στην επικράτεια μιας χώρας συμμάχου και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για ένα σοβαρότατο συμβάν, το οποίο αποδεικνύει ότι ο επιθετικός αυτός πόλεμος δεν εξαιρεί κανέναν και συνεχίζει να πλήττει βάναυσα αθώους πολίτες, αγνοώντας κάθε όριο και θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Εκφράζω την βαθύτερη αλληλεγγύη και εγγύτητά μου στους τραυματίες, στην κυβέρνηση της Ρουμανίας και σε όλο τον λαό της”.

