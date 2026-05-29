Ιράν: Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τα λόγια, θα κρίνει από τις πράξεις

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια, και θα κρίνει από πράξεις, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά το κάνει πρώτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Ρόιτερς, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

