Κομισιόν: Εξαιρετικά σοβαρή πράξη η πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

