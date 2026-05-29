Unicef : Κατά μέσο όρο 11 παιδιά σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν κάθε 24 ώρες την προηγούμενη εβδομάδα στο Λίβανο

Κατά μέσο όρο 11 παιδιά σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν κάθε 24 ώρες την προηγούμενη εβδομάδα στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εντείνει τα πλήγματά του στη χώρα παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις στοχοθέτησαν πόλεις και χωριά στον νότιο Λίβανο στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θεωρεί “εμπόλεμη ζώνη” το σύνολο της λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνι.

Την Πέμπτη ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού, παρά την εκεχειρία που δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τις συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών στρατευμάτων και της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Συνολικά 77 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί τις τελευταίες επτά ημέρες, επεσήμανε η Unicef. Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Απρίλιο 55 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 122 έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο εκπρόσωπος της Unicef Ρικάρντο Πίρες χαρακτήρισε “ιλιγγιώδη” τον απολογισμό αυτόν.

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τις ΗΠΑ, είχε στόχο να τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αφού η λιβανική οργάνωση εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στην οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ