Ράγιο: 50 οπαδοί περπάτησαν για τα θύματα του δυστυχήματος

Περίπου 50 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο εγκατέλειψαν το τρένο με το οποίο επέστρεφαν στη Μαδρίτη και κατευθύνθηκαν προς το σημείο σοβαρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Η ομάδα βρισκόταν περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά από τη σύγκρουση δύο τρένων και προσφέρθηκε να συνδράμει στις επιχειρήσεις για τους τραυματίες.

Το δυστύχημα, με απολογισμό 69 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή. Οι φίλαθλοι της ισπανικής ομάδας, βοήθησαν όπου τους ζητήθηκε, συμμετέχοντας και στη μεταφορά θυμάτων.

Από την Ουέλβα στη Μαδρίτη

Οι οπαδοί είχαν ταξιδέψει στην Ουέλβα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου για τον αγώνα της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Ρεκρεατίβο Ουέλβα, για το Κύπελλο Ισπανίας. Η Ράγιο επικράτησε με 3-2 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το επόμενο πρωί επιβιβάστηκαν σε τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη. Κατά τη διαδρομή, ο συρμός ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι είχε προηγηθεί σοβαρό δυστύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή.

Το τρένο των φιλάθλων ακολουθούσε εκείνο που είχε εμπλακεί στο περιστατικό. Αφού αντιλήφθηκαν ότι το σημείο της σύγκρουσης βρισκόταν σε μικρή απόσταση, περίπου 50 άτομα αποφάσισαν να αποβιβαστούν και να κινηθούν προς την περιοχή.

Βοήθεια στους τραυματίες στην Ούρδα

Η διαδρομή ως το σημείο του δυστυχήματος διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Όταν έφτασαν, οι φίλαθλοι ζήτησαν από τους διασώστες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τους αναθέσουν οποιαδήποτε εργασία μπορούσαν να αναλάβουν.

Η συνδρομή τους περιλάμβανε υποστήριξη στη μεταφορά τραυματιών. Κάποιοι από τους οπαδούς ανέλαβαν επίσης να συνοδεύσουν ανθρώπους με ελαφρύτερα τραύματα στο κλειστό γυμναστήριο της Ούρδα, το οποίο είχε διαμορφωθεί ως χώρος υποδοχής και περίθαλψης.