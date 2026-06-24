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Πρώτο κρούσμα Έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία

σε γιατρό που επέστρεψε από τη ΛΔ Κονγκό
ΔΙΕΘΝΗ
24/06/2026 12:58
Πρώτο κρούσμα Έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία
PHOTO/ AP - STR

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα του ιού Έμπολα στη Γαλλία, σε γιατρό ο οποίος επέστρεψε από ταξίδι στο Κονγκό, όπου η επιδημία της νόσου, είναι σε έξαρση, ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές.

Το γαλλικό  υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωσή του «επιβεβαίωσε» το πρώτο κρούσμα στη χώρα, και ανέφερε, ότι μπει σε απομόνωση ο ασθενής, και έχει ξεκινήσει η διαδικασία εντοπισμού των ανθρώπων με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή.

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