Πρώτο κρούσμα Έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα του ιού Έμπολα στη Γαλλία, σε γιατρό ο οποίος επέστρεψε από ταξίδι στο Κονγκό, όπου η επιδημία της νόσου, είναι σε έξαρση, ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωσή του «επιβεβαίωσε» το πρώτο κρούσμα στη χώρα, και ανέφερε, ότι μπει σε απομόνωση ο ασθενής, και έχει ξεκινήσει η διαδικασία εντοπισμού των ανθρώπων με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή.