ΗΠΑ: Συνάντηση Μ. Ρούτε με τον Ντ. Τραμπ

Στον Λευκό Οίκο, αναμένεται να συναντηθούν σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με σκοπό, να μειωθούν οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί για τον πόλεμο στο Ιράν, μεταξύ της Ουάσιγκτον και χωρών της Συμμαχίας, ενόψει της Συνόδου που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, τον Ιούλιο.

Να σημειωθεί, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος και εξοργισμένος για χώρες της Συμμαχίας, που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αλλά και στο άνοιγμα του Ορμούζ.

Έχει επίσης απειλήσει, ότι θα προβεί σε μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ, ως «χάρτινη τίγρη».

Ο Μαρκ Ρούτε, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο Fox News, έκανε λόγο για «μεμονωμένο» περιστατικό, την άρνηση χωρών του ΝΑΤΟ, να επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους, για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, επίκειται να συναντηθεί και με μέλη του Κογκρέσου.