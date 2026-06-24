Καύσωνας: Τουλάχιστον 94 εκατ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι, με τους περισσότερους και Ισπανία και Γαλλία, πρόκειται να αντιμετωπίσουν μέσα στην ημέρα, θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 35 βαθμούς.

Ωστόσο, πάνω από 350 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτοικοι (εκτός της Τουρκίας), θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με μέγιστες θερμοκρασίες, άνω των 30 βαθμών.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.