Αντεγκλήσεις ΗΠΑ-Ιράν για το Ορμούζ και τα πυρηνικά

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε, για ακόμα μία φορά, την αντίθεση των Αμερικανών στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ από το Ιράν.

Τόσο το θέμα των τελών όσο και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν είναι αυτά που προκαλούν τριβές στις διαπραγματεύσεις.

Τη ίδια ώρα σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού για απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτιών που παραμένουν αποκλεισμένοι στον Κόλπο.