Πράσινο φως από το Κογκρέσο για τους κινητήρες

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο

Στο ζήτημα των τουρκικών F35, η εφημερίδα Hürriyet επανέρχεται και ισχυρίζεται, ότι σήμερα κλειδώνει η πώληση των S400 σε τρίτη χώρα.

Επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν τις κυρώσεις στο Κογκρέσο.

Εξελίξεις έχουμε και στο ζήτημα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ.

Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κώστας Σαρικάς.