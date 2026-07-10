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Πράσινο φως από το Κογκρέσο για τους κινητήρες

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο
ΔΙΕΘΝΗ
10/07/2026 16:17

Στο ζήτημα των τουρκικών F35, η εφημερίδα Hürriyet  επανέρχεται και ισχυρίζεται, ότι σήμερα κλειδώνει η πώληση των S400 σε τρίτη χώρα.

Επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν τις κυρώσεις στο Κογκρέσο.

Εξελίξεις έχουμε και στο ζήτημα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ.

Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κώστας Σαρικάς.

 

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