Ιράν: Θα πληγεί το Ισραήλ αν δεχτούν επίθεση ιρανικές υποδομές

Ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα, ότι το Ιράν, θα απαντήσει, σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί σε υποδομές του, όπως να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, σε δήλωση του, είπε, ότι «Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (…) δεν θα γλιτώσει».