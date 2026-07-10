Ιράν: Θα πληγεί το Ισραήλ αν δεχτούν επίθεση ιρανικές υποδομές
Ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα, ότι το Ιράν, θα απαντήσει, σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί σε υποδομές του, όπως να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ.
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, σε δήλωση του, είπε, ότι «Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (…) δεν θα γλιτώσει».
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