Πόλεμος στον Περσικό: Νέα επίθεση των Χούθι στο Ριάντ

Το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, χτύπησαν και πάλι με βαλλιστικό πύραυλο οι Χούθι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αεροσκάφος των Σαουδαραβικών Αερογραμμών.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ προετοιμάζει μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, αμέσως μετά τις αμερικάνικες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου.