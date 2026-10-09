Πόλεμος στον Περσικό: Νέα επίθεση των Χούθι στο Ριάντ
Το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, χτύπησαν και πάλι με βαλλιστικό πύραυλο οι Χούθι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αεροσκάφος των Σαουδαραβικών Αερογραμμών.
Την ίδια ώρα εντείνονται οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ προετοιμάζει μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, αμέσως μετά τις αμερικάνικες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις