Αναβρασμός στο Βέλγιο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά της λιτότητας

Κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης στις Βρυξέλλες χιλιάδες πολιτών πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στην ΄΄καρδιά΄΄ της Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Στη διαδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, καθώς και μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στους δρόμους της πρωτεύουσας του Βελγίου βγήκαν περίπου 30.000 άτομα, ενώ τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η συμμετοχή του κόσμου έφτασε τις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί.

Δυναμικό παρών έδωσαν και οι μαθητές της πόλης οι οποίοι και αυτοί ζητούν περισσότερα κονδύλια για την παιδεία.