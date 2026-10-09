Σικελία: διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε

την περιοχή της πόλης Μαρσάλα

Διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της πόλης Μαρσάλα, στην Σικελία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έντεκα άνθρωποι. Οι δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από διπλό ανεμοστρόβιλο στην περιοχή της πόλης Μαρσάλα, στη Σικελία, στη νότια Ιταλία.Δύο από τους τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτοκίνητο που έπεσε στη χαράδρα λόγω των ανέμων, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σοβαρές ζημιές σε σχολείο και σπίτια – Τραυματίστηκαν μαθητές

Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές, πέντε ιδιωτικές κατοικίες και ένα σχολείο της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Το σκηνικό θυμίζει πόλεμο, το σχολείο έχει καταστραφεί», δήλωσαν η δήμαρχος της Μαρσάλα και οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, πέντε σπίτια και ένα σχολείο της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές.