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Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ

Η κλοπή είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου
ΔΙΕΘΝΗ
09/10/2026 16:32
Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ
ΦΩΤΟ- AP -Emma-Da-Silva

Βρέθηκαν οι δύο πίνακες που είχαν κλαπεί από το Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν χθες τους δύο πίνακες «Madame Colonna Romano» και «Jeune femme au puits», του διάσημου ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ, αξίας 8 εώς 10 εκατομμυρίων ευρώ,

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στα μέσα της εβδομάδας και συνέλαβαν έξι άτομα σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι δράστες πραγματοποίησαν διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ και επιχείρησαν να κλέψουν 4 πίνακες.

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Ωστόσο, θορυβήθηκαν από τον συναγερμό του μουσείο και τράπηκαν σε φυγή “ξεφορτώνοντας” στον κήπο του μουσείου δύο πίνακες.

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