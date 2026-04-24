Πόλεμος νεύρων στο Ορμούζ- Αμερικανοί και Ιρανοί κομάντο σε δράση
Δεκάδες επιχειρήσεις κατάληψης ιρανικών δεξαμενόπλοιων, πραγματοποιούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, Αμερικανοί πεζοναύτες, την ίδια ώρα που ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν μέσα από ένα πλοιάριο να επιθεωρεί ο ίδιος τα Στενά του Ορμουζ.
Εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνει, πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.
