Λονδίνο για υπόμνημα του αμερικανικού Πενταγώνου: «Η κυριαρχία των νησιών Φώκλαντ ανήκει στη Βρετανία»

Η κυριαρχία των Νήσων Φώκλαντ, ανήκει στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, έπειτα από εσωτερικό υπόμνημα του Πενταγώνου που πρότεινε την αναθεώρηση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας επί των νησιών Φώκλαντ, ως τιμωρία για τη στάση της Βρετανίας στον πόλεμο του Ιράν.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Φώκλαντ. Είναι μακροχρόνια, είναι αμετάβλητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους.

«Η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δικαίωμα των νησιών στην αυτοδιάθεση είναι υπεράνω όλων. Ήταν η πάγια θέση μας και θα παραμείνει έτσι», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Βρετανία έχει διατυπώσει αυτή τη θέση «με σαφήνεια και με συνέπεια σε διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ».

Εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πενταγώνου παρουσιάζει τις επιλογές που διαθέτουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και της αναθεώρησης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας επί των νησιών Φώκλαντ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η Βρετανία και η Αργεντινή πολέμησαν έναν σύντομης διάρκειας πόλεμο το 1982 για τα νησιά, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Αργεντινής να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί και 255 Βρετανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτό, που έληξε με την παράδοση της Αργεντινής.

Ερωτηθείς αν ο Στάρμερ πιστεύει ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση σε αυτόν για να μπει η Βρετανία στον πόλεμο του Ιράν, ο εκπρόσωπός του είπε: «Έχει μιλήσει γι’ αυτό και έχει επίσης μιλήσει για το πώς αυτή η πίεση δεν τον επηρεάζει και θα ενεργεί πάντα προς το εθνικό συμφέρον και αυτό θα παραμείνει πάντα έτσι».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ