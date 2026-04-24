Νεπάλ: Εγκλωβισμένοι ορειβάτες από κομμάτι πάγου 30 μέτρων

Ορειβάτες έχουν εγκλωβιστεί στο στρατόπεδο βάσης των Ιμαλαΐων για το Έβερεστ, καθώς ένα πανύψηλο κομμάτι πάγου, καθυστερεί το άνοιγμα της διαδρομής προς την ψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Η ετήσια αναρριχητική περίοδος για την κορυφή των 8.849 μέτρων (29.032 πόδια) διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, μήνες που προσφέρουν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες για να φτάσει κανείς στην ανεμοδαρμένη, παγωμένη κορυφή.

Ωστόσο, το κομμάτι πάγου αυτό 30 μέτρων πάγου, φράζει το μονοπάτι πάνω από το στρατόπεδο βάσης στους έμπειρους ορειβάτες Σέρπα που είναι επιφορτισμένοι με την επισκευή σχοινιών, την τοποθέτηση σκαλών και τη χάραξη μιας ασφαλούς διαδρομής μέσα από τον επικίνδυνο παγοκαταρράκτη Khumbu προς το Στρατόπεδο II.

Το Έβερεστ εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και περιοχής του Θιβέτ της Κίνας και μπορεί να αναρριχηθεί και από τις δύο πλευρές, αν και οι περισσότεροι ορειβάτες προσεγγίζουν από την πλευρά του Νεπάλ.

Η ορειβασία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για το Νεπάλ, το οποίο φιλοξενεί οκτώ από τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Οι αρχές έχουν εκδώσει 410 άδειες για το Έβερεστ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, με κόστος 15.000 δολάρια η καθεμία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ