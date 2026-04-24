Ο Νετανιάχου είπε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ,ανακοίνωσε σήμερα, πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη θεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς να διευκρινίζει πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση για την υγεία του, ο Νετανιάχου, ηλικίας 76 ετών, αναφέρει πως ένας κακοήθης όγκος, αρχικού σταδίου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ενός τακτικού τσεκ απ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «στοχευμένη θεραπεία» αφαίρεσε «το πρόβλημα» και δεν άφησε κανένα ίχνος του.

Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση, η οποία κατά τ’ άλλα λέει πως η υγεία του Ισραηλινού πρωθυπουργού βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη αρχικού σταδίου. Ούτε η ιατρική αναφορά ούτε ο Νετανίαχου διευκρίνισαν πότε έλαβε χώρα η θεραπεία.

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ εξήγησε πως καθυστέρησε τη δημοσίευση της ιατρικής έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν να διαδώσει «ψευδή προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ».

Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, είχαν κυκλοφορήσει φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαν προβληθεί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ισχυρισμοί που έλεγαν πως ο Νετανιάχου είχε πεθάνει. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τραβήξει ένα βίντεο με τον ίδιο να επισκέπτεται μία καφετέρια στην Ιερουσαλήμ τον Μάρτιο, ώστε να διαψεύσει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη το 2024, αφού είχε διαγνωστεί με λοίμωξη του ουροποιητικού λόγω μιας καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Το 2023 του είχε τοποθετηθεί στην καρδιά βηματοδότης.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ τον Οκτώβριο.

