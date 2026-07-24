Πυρκαγιές “εκτός ελέγχου” γύρω από τη Μαδρίτη

Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στα δυτικά της Μαδρίτης «τείνουν να ενωθούν» σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, προειδοποίησε σήμερα ο νομάρχης της περιοχής, προσθέτοντας ότι η φωτιά, που έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, είναι «εκτός ελέγχου».

«Οι δύο πυρκαγιές, αυτής του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια δελ Πράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο που προχωρά προς την κατεύθυνση του Νάβας ντελ Ρέι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Φρανθίσκο Μαρτίν, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι στη διαδικασία εκκένωσης.

Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξαιτίας της «χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία» της περιοχής, που έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο. «Για μια περιφέρεια όπως αυτή, με τόσο μεγάλη συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι καταστροφή», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι ο «πρωταρχικός στόχος σήμερα το πρωί είναι να αποφευχθεί να ενωθούν οι πυρκαγιές»

Oι καιρικές συνθήκες, όμως περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από πολιτοφυλακή.

«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση» λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως «ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 50 χλμ/ώρα», χαμηλό επίπεδο υγρασίας και υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε ο Γκράντε-Μαρλάσκα, στη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο συντονισμού που συστήθηκε στο χωριό Θενιθιέντος, κοντά στη Μαδρίτη.

Οι τρεις άλλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει κοντά σε χωριά σε απόσταση περίπου 70 χλμ δυτικά του κέντρου της πρωτεύουσας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, έχουν κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι αρκετών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και νέες κοινότητες έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο των περιοχών που απειλούνται σήμερα από την πυρκαγιά.

Στο Νάβας δελ Ρέι, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από το Σαν Μαρτίν δε Βαλδειγκλέσιας, ο καπνός γέμισε τον ουρανό, όπου μετά βίας φαινόταν ο ήλιος, και η στάχτη κάλυπτε τα πάντα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στους δρόμους κινούνται πλέον μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και η πολιτοφυλακή διεξάγει ελέγχους για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο.

Στη γειτονική περιφέρεια της Καστίγια- ι -Λεόν, περισσότερα από 90.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί στην πυρκαγιά που μαίνεται στην επαρχία Αβίλα.