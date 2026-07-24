13η νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίστηκαν για 13η διαδοχική νύχτα, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται πλέον και στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου παραμένει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι διεθνείς αγορές ανησυχούν για νέες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, οι τελευταίοι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με στόχους στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Όπως αναφέρει η CENTCOM, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της απειλής κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε πόλεις του νότιου Ιράν και στο νησί Κεσμ, κοντά στο Ορμούζ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές.

Η νέα κλιμάκωση συμπίπτει με την ένταση που προκάλεσαν οι επιθέσεις των Χούθι σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το κίνημα, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, έχει ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και προειδοποιεί ότι θα στοχοποιεί πλοία που επιχειρούν να τον παραβιάσουν.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε εν μέρει και από τις σαουδαραβικές αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο σαουδαραβικής εταιρείας υπέστη πυρκαγιά έπειτα από πλήγμα, με το πλήρωμα να παραμένει ασφαλές.

Η παράλληλη πίεση στο Στενό του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα ενισχύει τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου, αφού ξεπέρασε τα 100 δολάρια την Πέμπτη, κινείται πλέον λίγο χαμηλότερα, παραμένοντας όμως κοντά σε αυτό το ψυχολογικό όριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ζημιές που προκαλούνται σε εμπορικά πλοία από επιθέσεις στην περιοχή θα αποζημιώνονται μέσω δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο, χωρίς να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να βγει «εκτός ελέγχου», καλώντας σε αποκλιμάκωση.

Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τα αντίποινα όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ η Ιορδανία ανέφερε πως αναχαίτισε εννέα από τα δέκα βλήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνθηκαν προς το έδαφός της μέσα σε ένα 24ωρο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς στην Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της χώρας, καθώς και στη Σαλαμσέχ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έντεκα ακόμη.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε εκ νέου στις 7 Ιουλίου συνεχίζει να επηρεάζει όχι μόνο το στρατιωτικό πεδίο αλλά και τις παγκόσμιες εμπορικές και ενεργειακές ισορροπίες, καθώς οι δύο βασικές θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.