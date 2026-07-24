Γαλλία: Με βάρκες απομακρύνονται από τις φλόγες

Σε βάρκες σπεύδουν για να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά, οι άνθρωποι στη Γαλλία.

Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν. Ο κόσμος απομακρύνθηκε μετά από εντολή εκκένωσης που δόθηκε από της αρχές για την χερσόνησο Καπ Φερέ που απειλείται από τις φλόγες που καίνε δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν.

Η πυρκαγιά καίει από την Τετάρτη ενώ υπολογίζεται πως έχει κάψει 87.000 στρέμματα ενώ έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.