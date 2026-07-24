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Γαλλία: Με βάρκες απομακρύνονται από τις φλόγες

ΔΙΕΘΝΗ
24/07/2026 11:22
Γαλλία: Με βάρκες απομακρύνονται από τις φλόγες
France Fire Brigade SDIS13 via AP

Σε βάρκες σπεύδουν για να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά, οι άνθρωποι στη Γαλλία.

Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν. Ο κόσμος απομακρύνθηκε μετά από εντολή εκκένωσης που δόθηκε από της αρχές για την χερσόνησο Καπ Φερέ που απειλείται από τις φλόγες που καίνε δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν.

Η πυρκαγιά καίει από την Τετάρτη ενώ υπολογίζεται πως έχει κάψει 87.000 στρέμματα ενώ έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

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