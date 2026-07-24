Σε πύρινο κλοιό Γαλλία και Ισπανία

Η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλα πύρινα μέτωπα, με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να ενισχύουν τις δυνάμεις αντιμετώπισης καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να λάβει επιπλέον εναέρια μέσα. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι το Παρίσι αναμένει σύντομα την άφιξη δύο καναντέρ από την Κροατία, δύο αεροσκαφών Air Tractor από την Πορτογαλία και δύο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τις ευρωπαϊκές χώρες για την ανταπόκρισή τους, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ, όπου οι φωτιές εξακολουθούν να μαίνονται.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, η κυβέρνηση προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση κρατικών πόρων και αναθέτει τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME).

Οι φωτιές έχουν ήδη οδηγήσει στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 10.000 κατοίκων από τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού των μετώπων.