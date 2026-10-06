Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Απαράδεκτες” οι επιθέσεις κατά

Μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε, ότι “οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες”.

«Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Εμπορικά πλοία – και αθώα πληρώματα – γίνονται στόχος επιθέσεων, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη χαθεί ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στο «Χ».

Αναφέρει επίσης, ότι: «Σήμερα, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν εντός της οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα», ενώ το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά και βυθίστηκε στα ανοικτά των ρουμανικών ακτών.

«Αν και οι ακριβείς συνθήκες αυτών των περιστατικών διερευνώνται ακόμη, οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία», αναφέρει η πρόεδρος της Επιτροπής. «Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τα κράτη μέλη μας στην ανατολική πτέρυγα».