Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζήτησε ο Τραμπ μετά
από μπαράζ αμερικανικών δημοσιευμάτων
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, ζήτησε η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
Είχε προηγηθεί χθες, δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είχε προαναγγείλει, τη σημερινή εξέλιξη.
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