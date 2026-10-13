Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζήτησε ο Τραμπ μετά

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, ζήτησε η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Είχε προηγηθεί χθες, δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είχε προαναγγείλει, τη σημερινή εξέλιξη.