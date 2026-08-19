Ουκρανία: Πέντε νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στη Χερσώνα

Η Ρωσία, πραγματοποίησε σήμερα επίθεση με drone, εναντίον μικρού λεωφορείου στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν μια «στυγνή» επίθεση.

Εν τω μεταξύ, σε ξεχωριστές επιθέσεις με drones, άλλη μια γυναίκα έχασε τη ζωή της , και ένας άνδρας τραυματίστηκε, στο κεντρικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram, του κυβερνήτη της Περιφέρειας της Χερσώνας.

Τέσσερις επιβάτες του μικρού λεωφορείου (ένας άνδρας και τρεις γυναίκες), σκοτώθηκαν, μετά από επίθεση στο όχημα.