Ιταλία: Νέο κύμα γυναικοκτονιών στη χώρα

Η γυναικοκτονία, έχει ενσωματωθεί ως νέο αδίκημα στον Ποινικό Κώδικά της Ιταλίας

Έξι γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από τους πρώην ή τους συντρόφους τους, μετά την Γιορτή του Δεκαπενταύγουστο, το περασμένο Σάββατο.

Χθες Τρίτη (18/8/26), μια 72χρονη γυναίκα, λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, από τον 74χρονο σύζυγό της , σε έναν αγρό, στην Καλαβρία.

Επίσης χθες, μια 50χρονη από την Πολωνία, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, από τον 69χρονο σύζυγό της από την Τυνησία, στην περιοχή Κολοφέρο νότια της Ρώμης.

Τη Δευτέρα ωστόσο (17/8/2026), μια 39χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της, από τα χέρια του 43χρονου πρώην συζύγου της, κοντά στη Βενετία, τον οποίο, είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Επίσης προέκυψε, ότι τον συγκεκριμένο άνδρα, από το 2002, άλλες τρεις γυναίκες, τον είχαν καταγγείλει για βία.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η γυναικοκτονία, έχει ενσωματωθεί ως νέο αδίκημα στον Ποινικό Κώδικά της Ιταλίας, και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, μιας και οι επιθέσεις κατά των γυναικών, έχουν φτάσει σε νέα ύψη στη χώρα.