Λεμεσός: Νεκρό στο κρεβάτι του βρέθηκε βρέφος 5 μηνών

Ένα βρέφος πέντε μηνών έχασε τη ζωή του στη Λεμεσό το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου. Η μητέρα του το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβατάκι του, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, περίπου στις 20:00.

Το παιδί κοιμόταν όταν η μητέρα του διαπίστωσε πως δεν ανταποκρινόταν. Ακολούθησε άμεση μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου οι γιατροί που βρίσκονταν σε υπηρεσία διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι πρώτες εξετάσεις και η νεκροτομή

Κατά τις αρχικές εξετάσεις δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικές κακώσεις στη σορό του βρέφους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Απαντήσεις για το τι προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα οριστεί και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρεται ότι το βρέφος δεν αντιμετώπιζε γνωστό πρόβλημα υγείας. Το στοιχείο αυτό, όπως και όλα τα ιατρικά δεδομένα της υπόθεσης, εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Έρευνα της Αστυνομίας στη Λεμεσό

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε το πέντε μηνών παιδί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν στοιχεία από τον χώρο και εξετάζουν τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμβάν.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της νεκροτομής να θεωρείται καθοριστική για τη διαπίστωση της αιτίας θανάτου.