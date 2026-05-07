Ουκρανία: Ο στρατός έπληξε μικρό ρωσικό πολεμικό πυραυλοφόρο πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ένα μικρό ρωσικό πολεμικό πυραυλοφόρο πλοίο κλάσης Karakurt, στην Κασπία Θάλασσα στην περιοχή του Νταγκεστάν, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Η έκταση των ζημιών αξιολογείται, αναφέρει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ