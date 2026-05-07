Ουκρανία: Ο στρατός έπληξε μικρό ρωσικό πολεμικό πυραυλοφόρο πλοίο στην Κασπία Θάλασσα
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ένα μικρό ρωσικό πολεμικό πυραυλοφόρο πλοίο κλάσης Karakurt, στην Κασπία Θάλασσα στην περιοχή του Νταγκεστάν, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.
Η έκταση των ζημιών αξιολογείται, αναφέρει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις