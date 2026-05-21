Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν επιδρομές με drones- Τέσσερις τραυματίες τη νύχτα

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή μη με επανδρωμένα εναέρια οχήματα, στην ρωσική πόλη Σεμπέκινα και την περιοχή γύρω από αυτή, στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, και ένας σε ρωσικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στη μια και στην άλλη πλευρά μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ