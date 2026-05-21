Ιράν: Δύο άνθρωποι εκτελέσθηκαν με κατηγορίες σχετικές με την ασφάλεια της χώρας

Το Ιράν εκτέλεσε δύο ανθρώπους με κατηγορίες ότι δημιούργησαν μια ομάδα για να διαταράξουν την ασφάλεια της χώρας και είχαν συμμετοχή σε μια «τρομοκρατική» οργάνωση, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, πρόκειται για τους Ραμίν Ζαλέχ και Καρίμ Μαρουφπούρ.

