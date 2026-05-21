Η Ρωσία παρέδωσε πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία στο πλαίσιο γυμνασίων των πυρηνικών δυνάμεων

Η Ρωσία παρέδωσε πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Στο πλαίσιο της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πυρομαχικά παραδόθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή διάταξης ταξιαρχίας πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το υπουργείο

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως η πυραυλική μονάδα στη Λευκορωσία πραγματοποιησε εκπαίδευση για να δεχθεί ειδικά πυρομαχικά για το κινητό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M, περιλαμβανομένων της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης και της μυστικής μετακίνησής τους σε καθορισμένη περιοχή για προετοιμασία εκτόξευσης.

