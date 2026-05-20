Τραμπ για Ιράν: «Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν το Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. «Θα δούμε τι θα συμβεί», είπε σε τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής, στο Κονέκτικατ. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά. Μπορεί να χρειαστεί να τους πλήξουμε ακόμη σκληρότερα… Αλλά ίσως κι όχι», συμπλήρωσε.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε.

Υποστηρίζοντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί, ο Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει.

«Το πολεμικό ναυτικό τους αφανίστηκε. Η πολεμική αεροπορία τους αφανίστηκε. Σχεδόν τα πάντα. Το μοναδικό ερώτημα είναι: Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα τελευταία στάδια, απειλώντας την Τεχεράνη με νέο κύμα επιθέσεων εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.