Ουκρανία: Για “αλλαγή παραδείγματος” στον πόλεμο κάνει λόγο το Κρεμλίνο

“Αλλαγή παραδείγματος” στον πόλεμο στην Ουκρανία, εξαιτίας των “τρομοκρατικών ενεργειών” του Κιέβου, εναντίον αμάχων, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Σε αυτές τις δηλώσεις προέβη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά την ρωσική επίθεση κατά πολλών περιοχών στην ουκρανία, που σαν αποτέλεσμα, είχε, να χάσουν τη ζωή τους, τουλάχιστον 18 άνθρωποι και πολλοί να τραυματιστούν.

Το Κρεμλίνο ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, είχε προειδοποιήσει, ότι σχεδιάζονται “συστηματικά πλήγματα” εναντίον ουκρανικών στόχων. Από την επίθεση, σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, ωστόσο, η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

Σύμφωνα με τον Περσκόφ, η Ρωσία πλήττει συστηματικά στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική διαδικασία έχει ανασταλεί, αν και η Μόσχα παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νέο απολογισμό των τοπικών αρχών της Ουκρανίας, ο απολογισμός των νεκρών από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα έφτασε τους 18, εκ των οποίων έξι στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για έξι νεκρούς και 66 τραυματίες, σε νέο απολογισμό που ανήρτησε στο Telegram.

Παράλληλα στην πόλη Ντνίπρο οι νεκροί έφτασαν «τους 12», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ